Глава израильской службы безопасности Шин-Бет Давид Зини прибыл в Париж с рабочим визитом и встретился с высокопоставленными представителями французских спецслужб. В ходе переговоров обсуждалось противодействие терроризму и радикальному исламу на фоне нескольких недель беспорядков и насильственных протестов во Франции, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на KAN News.

Встречи с французскими службами

Зини встретился с представителями Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI) и Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE). По данным KAN News, поездка была запланирована заранее, однако на встречах также обсуждался вопрос борьбы с терроризмом и радикальным исламом.

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В Шин-Бет не подтвердили проведение встреч во Франции и не раскрыли подробностей их характера.

Беспорядки во французских городах

Визит состоялся после субботних демонстраций во Франции, во время которых, согласно приведенным данным, были задержаны около 1200 протестующих, а травмы получили 150 полицейских. Протесты переросли в столкновения с полицией, мародерство и поджоги зданий и автомобилей. Больше всего беспорядки затронули Париж, Марсель и Лион.

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