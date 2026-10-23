Президент Косово Юстина Широка-Пула вернула в парламент на повторное рассмотрение закон, предусматривающий ограничение юрисдикции и мандата Специальной палаты Косово в Гааге. С соответствующим предложением обратилась Демократическая партия Косово, которая была инициатором документа, сообщает Balkan Insight.

Повторное рассмотрение закона

Закон первоначально одобрили менее трех недель назад. Ему предшествовали недели уличных протестов ветеранов Армии освобождения Косово. Участники акций выступали под лозунгом «не от моего имени», реагируя на формулу судьи о вынесении приговора от имени народа Косово.

В офисе президента заявили, что Широка-Пула выступает против попыток исказить историческую правду о Косово, поставить под сомнение освободительный характер войны или приравнять тех, кто боролся за свободу и выживание, к режиму, который их угнетал.

Депутат от Демократической партии Косово Перпарим Груда, участвовавший в подготовке документа, заявил, что не видит ошибок в законе о внесении изменений в закон о Специальной палате.

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Приговоры бывшим лидерам Армии освобождения Косово

Закон приняли после того, как Специальная палата признала четырех бывших лидеров Армии освобождения Косово виновными в военных преступлениях, в частности в незаконном лишении свободы, жестоком обращении, пытках и убийствах, совершенных в период с апреля 1998 года по июнь 1999 года.

Бывший президент Косово Хашим Тачи и Якуп Красники были приговорены к 25 годам лишения свободы каждый. Кадри Весели получил 18 лет лишения свободы, а Реджеп Селими — 13 лет. Им зачтут срок содержания под стражей с ноября 2020 года; приговор можно обжаловать, и защита работает над апелляцией.

Европейский Союз после первоначального одобрения закона заявил, что он противоречит международным обязательствам Косово перед ЕС. Союз финансирует большую часть деятельности Специальной палаты, которая формально является частью судебной системы Косово, но расположена в Гааге и укомплектована международным персоналом.

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