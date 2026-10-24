Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время телефонного разговора обсудили войну Российской Федерации, государства-агрессора, против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Как сообщает Anadolu Agency, Бернем подчеркнул важность полного доступа Украины к спутниковой технологии Starlink, чтобы она могла и дальше защищаться от российских атак.

Война России против Украины

По данным офиса британского премьер-министра, Бернем также отметил усилия Трампа по привлечению президента России Владимира Путина к переговорам. Лидеры договорились работать вместе с международными партнерами для прекращения войны, которая приближается к шестому году.

Энергетические проекты

Отдельно стороны приветствовали продолжение сотрудничества британских и американских компаний, в том числе в сфере ядерной энергетики. Они обсудили решение министра энергетики Великобритании Миатты Фанбулле одобрить газовое месторождение Jackdaw в Северном море. Британское правительство на этой неделе повторно утвердило проект после многолетних судебных споров о его влиянии на климат; поставки газа ожидаются до конца месяца.

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Трамп и Бернем также обсудили проект Sea Lion — глубоководную нефтяную разработку в бассейне Северных Фолклендских островов, примерно в 220 километрах к северу от архипелага. По сообщению офиса британского премьер-министра, Бернем заявил об экономических последствиях для Великобритании и США мер Аргентины, которые он назвал принудительными. Он также подчеркнул право жителей островов развивать природные ресурсы.

Ситуация на Ближнем Востоке

В разговоре Бернем подтвердил поддержку Великобританией Саудовской Аравии на фоне атак хуситов. Эскалация между Эр-Риядом и группировкой хуситов продолжается с июля, параллельно возобновились бои между хуситами и международно признанным правительством Йемена.

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