Армия США активировала 3-й батальон 43-го полка артиллерии противовоздушной обороны на авиабазе Андерсен на Гуаме, территории США. Подразделение должно усилить оборону острова от региональных ракетных угроз, в частности со стороны Северной Кореи и Китая. Батальон возьмет на себя задачи противовоздушной обороны, которые ранее выполняла оперативная группа Task Force Talon, сообщает Korea Herald со ссылкой на USNI News.

Церемония на авиабазе Андерсен

Церемония активации батальона состоялась 16 октября. Task Force Talon начала ротационную миссию в 2013 году для противодействия потенциальным угрозам баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Позднее ее задачи были расширены на фоне растущих ракетных возможностей Китая.

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Системы многоуровневой обороны

Ожидается, что батальон будет использовать системы Patriot, THAAD и IFPC. Они должны стать частью многоуровневой системы защиты от баллистических и крылатых ракет, самолетов и беспилотников.

В армии США отметили, что стратегическое расположение Гуама делает остров важной составляющей американских военных операций в регионе. По данным армии, переход от ротационной оперативной группы к батальону отражает намерение Пентагона создать постоянные возможности противовоздушной обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. В настоящее время для воздушной и противоракетной обороны Гуам использует пусковые установки THAAD и, при необходимости, корабли ВМС США с системой Aegis.

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