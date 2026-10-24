Республиканская избирательная комиссия Сербии утвердила окончательный реестр из 6 451 292 избирателей, которые смогут принять участие в досрочных парламентских выборах в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщает The Rio Times.

Решение приняли 23 октября: его поддержали 30 из 33 членов комиссии. Число избирателей на 769 больше показателя в 6 450 523 человека, объявленного 9 октября. Избирательные участки будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

250 мест в парламенте

На выборах распределят все 250 мест в Народной скупщине Сербии. Голосование пройдет в едином общенациональном округе по партийным спискам с применением метода Д’Ондта. Для прохождения в парламент избирательный список должен набрать не менее 3% голосов, однако это требование не распространяется на партии национальных меньшинств.

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Парламент Сербии распустили 9 сентября. По данным издания, президент Александар Вучич подал в отставку с должности президента 27 сентября и баллотируется на должность премьер-министра от Сербской прогрессивной партии.

Данные последнего опроса

Опрос Ipsos, опубликованный 22 октября, зафиксировал 47,4% поддержки Сербской прогрессивной партии. «Студенческий список», поддерживающий протестное движение, имел 40%. Союз Социалистической партии Сербии и «Единой Сербии» получил 3,2%, а коалиция NADA — 1,7%.

В материале отмечается, что результаты социологических исследований в Сербии нередко становятся предметом споров, поэтому один опрос не является прогнозом окончательного результата. Итоги голосования, явка и распределение мандатов будут известны после подсчета бюллетеней.

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