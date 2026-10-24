Комісія Сербії затвердила список із 6,45 млн виборців — The Rio Times

Республіканська виборча комісія Сербії затвердила остаточний реєстр із 6 451 292 виборців, які зможуть узяти участь у дострокових парламентських виборах у неділю, 25 жовтня. Про це повідомляє The Rio Times.

Рішення ухвалили 23 жовтня: його підтримали 30 із 33 членів комісії. Кількість виборців на 769 більша за показник у 6 450 523 осіб, оголошений 9 жовтня. Виборчі дільниці працюватимуть з 07:00 до 20:00 за місцевим часом.

250 місць у парламенті

На виборах розподілять усі 250 місць у Народній скупщині Сербії. Голосування відбудеться в єдиному загальнонаціональному окрузі за партійними списками із застосуванням методу д’Ондта. Для проходження до парламенту виборчий список має здобути щонайменше 3% голосів, однак ця вимога не поширюється на партії національних меншин.

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Парламент Сербії розпустили 9 вересня. Президент Александар Вучич, за даними видання, подав у відставку з посади президента 27 вересня та балотується на посаду прем’єр-міністра від Сербської прогресивної партії.

Дані останнього опитування

Опитування Ipsos, оприлюднене 22 жовтня, зафіксувало 47,4% підтримки Сербської прогресивної партії. «Студентський список», який підтримує протестний рух, мав 40%. Союз Соціалістичної партії Сербії та «Єдиної Сербії» отримав 3,2%, а коаліція NADA — 1,7%.

У матеріалі зазначають, що результати соціологічних досліджень у Сербії нерідко стають предметом суперечок, тому одне опитування не є прогнозом остаточного результату. Підсумки голосування, явка та розподіл мандатів будуть відомі після підрахунку бюлетенів.

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