У Кентуккі прогнозують перемогу підтриманому Трампом Еду Геллрейну — The Hill

У США республіканця Еда Геллрейна прогнозують переможцем виборів до Палати представників від 4-го виборчого округу штату Кентуккі. За даними The Hill, такий прогноз оприлюднила Decision Desk HQ.

Геллрейн — відставний військовослужбовець спецпідрозділу Navy SEAL і фермер. На виборах він змагався з кандидаткою від Демократичної партії Меліссою Стрейндж та лібертаріанцем Джеремі Тоддом. Президент США Дональд Трамп підтримав республіканця й агітував за нього протягом тижнів перед днем голосування.

Попередні результати

Станом на 18:20 у вівторок Геллрейн лідирував із відривом у 29 відсоткових пунктів: 59% проти 30%, за даними Decision Desk HQ. На той момент було повідомлено лише про невелику частину голосів.

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У травні Геллрейн переміг чинного представника округу, республіканця Томаса Мессі, на праймеріз Республіканської партії. Він здобув 54,9% голосів, тоді як Мессі — 45,1%.

Розбіжності Мессі з Трампом

Мессі неодноразово конфліктував із Трампом. Він підтримував резолюції про воєнні повноваження, покликані обмежити військові дії президента в Ірані, ініціював законодавчу вимогу до Міністерства юстиції оприлюднити матеріали, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна, та виступав проти законопроєктів про витрати, які підтримували республіканці.

Натомість Геллрейн заявляв про підтримку низки пріоритетів Трампа, зокрема завершення будівництва прикордонної стіни, фінансування Прикордонної служби та Служби імміграційного і митного контролю США. В інтерв’ю KET він сказав, що його відданість належить Конституції, Богові та людям, яким він служитиме.

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