在美国，共和党人埃德·加尔雷因预计将赢得肯塔基州第四国会选区的联邦众议院选举。据《国会山报》报道，这一预测由Decision Desk HQ发布。

加尔雷因是一名退役的海军海豹突击队军人兼农民。在此次选举中，他与民主党候选人梅丽莎·斯特兰奇以及自由意志党人杰里米·托德竞争。美国总统唐纳德·特朗普支持这名共和党人，并在投票日前数周为他助选。

初步结果

截至周二18时20分，根据Decision Desk HQ的数据，加尔雷因以29个百分点领先：59%对30%。当时仅报告了少量选票。

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5月，加尔雷因在共和党初选中击败了该选区的现任代表、共和党人托马斯·马西。他获得54.9%的选票，而马西获得45.1%。

马西与特朗普的分歧

马西多次与特朗普发生冲突。他支持旨在限制总统在伊朗采取军事行动的战争权力决议，推动立法要求司法部公开与杰弗里·爱泼斯坦案有关的材料，并反对共和党人支持的支出法案。

相比之下，加尔雷因表示支持特朗普的一系列优先事项，包括完成边境墙建设，以及为美国边境巡逻队和移民与海关执法局提供资金。他在接受KET采访时表示，他忠于宪法、上帝以及他将服务的人民。

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