塞尔维亚共和国选举委员会批准了最终选民名册，共有6,451,292名选民可参加10月25日星期日举行的提前议会选举。The Rio Times报道。

该决定于10月23日作出，委员会33名成员中有30人支持。选民人数比10月9日公布的6,450,523人多769人。投票站将于当地时间07:00至20:00开放。

议会250个席位

此次选举将分配塞尔维亚国民议会的全部250个席位。投票将在单一全国选区内按政党名单进行，并采用德洪特法。选举名单须获得至少3%的选票才能进入议会，但这一要求不适用于少数民族政党。

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塞尔维亚议会于9月9日解散。据该媒体报道，总统亚历山大·武契奇于9月27日辞去总统职务，并代表塞尔维亚前进党竞选总理职位。

最新民调数据

10月22日公布的一项益普索调查显示，塞尔维亚前进党的支持率为47.4%。支持抗议运动的“学生名单”获得40%的支持率。塞尔维亚社会党与“统一塞尔维亚”联盟获得3.2%，NADA联盟获得1.7%。

报道指出，塞尔维亚的民调结果经常引发争议，因此一次调查并非对最终结果的预测。投票结果、投票率和席位分配将在选票计票后公布。

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