Republikańska Komisja Wyborcza Serbii zatwierdziła ostateczny rejestr 6 451 292 wyborców, którzy będą mogli wziąć udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych w niedzielę 25 października. Informuje o tym The Rio Times.

Decyzję podjęto 23 października: poparło ją 30 z 33 członków komisji. Liczba wyborców jest o 769 wyższa od liczby 6 450 523 osób ogłoszonej 9 października. Lokale wyborcze będą czynne od 07:00 do 20:00 czasu lokalnego.

250 miejsc w parlamencie

W wyborach zostanie rozdzielonych wszystkich 250 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym Serbii. Głosowanie odbędzie się w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym z list partyjnych, z zastosowaniem metody D’Hondta. Aby wejść do parlamentu, lista wyborcza musi uzyskać co najmniej 3% głosów, jednak wymóg ten nie dotyczy partii mniejszości narodowych.

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Parlament Serbii został rozwiązany 9 września. Według publikacji prezydent Aleksandar Vučić zrezygnował z urzędu prezydenta 27 września i kandyduje na stanowisko premiera z ramienia Serbskiej Partii Postępowej.

Dane z ostatniego sondażu

Sondaż Ipsos opublikowany 22 października wykazał 47,4% poparcia dla Serbskiej Partii Postępowej. „Lista Studencka”, która wspiera ruch protestacyjny, miała 40%. Sojusz Socjalistycznej Partii Serbii i Zjednoczonej Serbii uzyskał 3,2%, a koalicja NADA — 1,7%.

W materiale zaznaczono, że wyniki badań opinii publicznej w Serbii często stają się przedmiotem sporów, dlatego jeden sondaż nie jest prognozą ostatecznego wyniku. Wyniki głosowania, frekwencja i podział mandatów będą znane po przeliczeniu kart do głosowania.

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