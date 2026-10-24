Liczebność ośmiornic w wodach Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosła: wielkość ich połowów zwiększyła się od 2021 roku o niemal 1500% i przekroczyła 3700 ton, wobec średnio około 220 ton rocznie. Niezwykle ciepłe morza dały rybakom nowe dochodowe połowy, lecz drapieżniki jednocześnie zmniejszają zasoby krabów, homarów i przegrzebków.

Jak informuje Cyprus Mail, w tym tygodniu rybacy, regulatorzy i naukowcy spotkali się na konferencji zorganizowanej przez rząd, aby omówić zarządzanie nowym rybołówstwem. Rząd oświadczył, że wyniki spotkania zostaną uwzględnione w przyszłych decyzjach dotyczących tego rybołówstwa.

Nowy towar eksportowy

Wartość brytyjskiego eksportu ośmiornic wzrosła w 2025 roku do 12,8 mln funtów szterlingów, czyli 17 mln dolarów, z 164 tys. funtów rok wcześniej. Główny popyt zapewniali nabywcy z Francji i Hiszpanii, według organizacji branżowej Seafish.

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Jednocześnie ponad połowa brytyjskich rybaków ankietowanych przez badaczy zgłosiła negatywny wpływ drapieżnictwa ośmiornic na zasoby krabów, homarów i przegrzebków. W niektórych rybołówstwach połowy tych gatunków spadły o 30–50%, a straty dotkniętych nimi rybołówstw w 2025 roku przekroczyły 10 mln funtów.

Największy wzrost od 75 lat

Naukowcy określają obecne rozprzestrzenianie się ośmiornic u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii jako największe od co najmniej 75 lat. Odnotowali również masowe rozmnażanie ośmiornicy pospolitej w brytyjskich wodach.

Wśród prawdopodobnych czynników badacze wskazują ocieplenie wody, a także prądy morskie i wiatry, które mogły przenieść larwy na północ z Francji i Wysp Normandzkich. Badanie opublikowane w tym roku wykazało, że każdy znaczący wzrost liczebności ośmiornic w regionie w ciągu ostatnich 125 lat zbiegał się z wyjątkowo ciepłymi warunkami morskimi.

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