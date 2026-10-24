英国水域的章鱼数量急剧增加：自2021年以来，其捕捞量增长近1500%，超过3700吨，而此前年均约为220吨。异常温暖的海水为渔民带来了新的高利润渔获，但这些捕食者也在减少螃蟹、龙虾和扇贝的资源量。

据Cyprus Mail报道，本周，渔民、监管机构和科学家在一场由政府组织的会议上会面，讨论如何管理这一新兴渔业。政府表示，会议结果将被纳入未来有关该渔业的决策考量。

新的出口商品

2025年，英国章鱼出口额增至1280万英镑，即1700万美元，而一年前为16.4万英镑。根据行业组织Seafish的数据，主要需求来自法国和西班牙的买家。

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与此同时，接受研究人员调查的英国渔民中，超过一半表示，章鱼的捕食行为对螃蟹、龙虾和扇贝资源产生了负面影响。在一些渔业中，这些物种的捕捞量下降了30%至50%，受影响渔业在2025年的损失超过1000万英镑。

75年来最大幅度的增长

科学家称，目前章鱼在英国西南部近海的扩散是至少75年来规模最大的。他们还记录到普通章鱼在英国水域大规模繁殖。

研究人员认为，可能的因素包括海水变暖，以及可能将幼体从法国和海峡群岛向北带来的洋流和风。于今年发表的一项研究发现，在过去125年中，该地区每一次章鱼数量的大幅增长都与异常温暖的海洋条件相吻合。

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