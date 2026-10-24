Численность осьминогов в водах Великобритании резко выросла: объем их вылова с 2021 года увеличился почти на 1500% и превысил 3700 тонн против среднего показателя около 220 тонн в год. Необычно теплые моря дали рыбакам новый прибыльный улов, но одновременно хищники сокращают запасы крабов, омаров и морских гребешков.

Как сообщает Cyprus Mail, на этой неделе рыбаки, регуляторы и ученые встретились на организованной правительством конференции, чтобы обсудить управление новым промыслом. Правительство заявило, что результаты встречи будут учтены в будущих решениях относительно этого промысла.

Новый экспортный товар

Стоимость британского экспорта осьминогов в 2025 году выросла до 12,8 млн фунтов стерлингов, или 17 млн долларов, по сравнению со 164 тыс. фунтов годом ранее. Основной спрос обеспечивали покупатели из Франции и Испании, согласно данным отраслевой организации Seafish.

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В то же время более половины британских рыбаков, опрошенных исследователями, сообщили о негативном влиянии хищничества осьминогов на запасы крабов, омаров и морских гребешков. В некоторых промыслах вылов этих видов сократился на 30–50%, а потери пострадавших рыболовств в 2025 году превысили 10 млн фунтов.

Самый большой всплеск за 75 лет

Ученые называют нынешнее распространение осьминогов у юго-западного побережья Великобритании крупнейшим как минимум за 75 лет. Они также зафиксировали массовое размножение обыкновенного осьминога в британских водах.

Среди вероятных факторов исследователи называют потепление воды, а также морские течения и ветры, которые могли перенести личинок на север из Франции и с Нормандских островов. Исследование, опубликованное в этом году, установило, что каждый значительный всплеск численности осьминогов в регионе за последние 125 лет совпадал с аномально теплыми морскими условиями.

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