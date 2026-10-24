Naukowcy odtworzyli twarz mieszkańca Denisów, który żył prawie 200 tysięcy lat temu

Analiza skamieniałych szczątków dawnych ludzi pomogła naukowcom odtworzyć wygląd denisowczyków oraz ustalić, na jakich terenach zamieszkiwali.

Człowiek z Denisów to wymarły gatunek, którego przedstawiciele żyli w Azji około 300 tysięcy do 45 tysięcy lat temu. Od momentu odkrycia w 2010 roku pozostają oni zagadką dla naukowców, ponieważ informacji o tych pradawnych krewnych współczesnego człowieka wciąż jest niewiele. W ramach nowych badań naukowcy ponownie przeanalizowali znalezione wcześniej skamieniałe szczątki, które początkowo uznano za należące do nieznanego gatunku ludzi. Okazało się, że należą one do denisowczyków. Pozwoliło to badaczom odtworzyć ich wygląd i ustalić, gdzie dokładnie żyli. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Nature”.

Pod koniec lat 70. XX wieku na północy Chin naukowcy odkryli fragmenty czaszki, szczęki i zębów, a także inne kości nieznanego, wymarłego gatunku ludzi. Jak wykazała analiza, wiek kości wynosi od 138 000 do 199 000 lat. W 2024 roku antropolodzy wysunęli hipotezę, że mogą to być szczątki nowego gatunku o nazwie Homo juluensis. Okazało się jednak, że tak nie jest.

Chińscy naukowcy przeprowadzili analizę białek ze skamieniałych szczątków i wykryli specyficzną mutację, która wskazuje, że kości te należą do denisowczyka. Kluczowym dowodem okazał się specyficzny wariant kolagenu COL1A2-996K, który występuje u denisowczyków, ale nie występuje u neandertalczyków ani u współczesnych ludzi.

Naukowcy wykorzystali również znalezione fragmenty czaszki i szczęki, a także kości i zęby, aby odtworzyć twarz denisowczyka. Najpierw stworzyli modele 3D czaszki, a następnie porównali je z cechami czaszek neandertalczyków, innych wymarłych gatunków oraz współczesnych ludzi.

Pozwoliło to odtworzyć szczegółowy obraz twarzy denisowczyka. Naukowcy doszli do wniosku, że dla tego wymarłego gatunku charakterystyczne były: niska, spłaszczona czaszka, masywne łuki brwiowe oraz szczęka, która nie wystaje zbyt mocno do przodu. Ponadto przedstawiciele tego wymarłego gatunku mieli niskie czoło, płaskie policzki i płaski grzbiet nosa.

Według naukowców cechy fizyczne denisowczyków stanowią połączenie rysów zarówno neandertalczyków, jak i późniejszych gatunków ludzi.

Kolejnym ważnym osiągnięciem naukowców było uzyskanie informacji na temat obszaru występowania denisowczyków. Zgodnie z badaniami ten wymarły gatunek zamieszkiwał, zgodnie z przewidywaniami, daleko poza granicami Syberii i Tybetu, gdzie odkryto wiele skamieniałości tego gatunku, a mianowicie w całej Azji Wschodniej.

Informację tę podaje serwis IFLScience.

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