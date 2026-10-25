Prezydent USA Donald Trump 24 października zagłosował przed terminem w wyborach śródokresowych w West Palm Beach na Florydzie. Wraz z nim do lokalu wyborczego przybyła pierwsza dama Melania Trump, informuje The Hindu.

Głosowanie w West Palm Beach

Państwo Trumpowie przyjechali do miejsca głosowania w biurze nadzorcy wyborów hrabstwa Palm Beach w West Palm Beach. Wcześniej prezydent spędził poranek w położonym niedaleko klubie golfowym.

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Trump oświadczył, że zagłosował na wszystkich republikanów na Florydzie. Zapytany, czy poparł kandydatów swojej partii, prezydent, który miał naklejkę „I Voted”, odpowiedział: „Jak najbardziej”.

Podróż do Georgii

Po głosowaniu Trump miał wystąpić na wiecu w Georgii. Wcześniej prezydent był krytykowany za głosowanie korespondencyjne, choć przez długi czas sprzeciwiał się takiemu sposobowi oddawania głosów.

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