Президент Трамп проголосував достроково у Флориді — The Hindu International

Президент США Дональд Трамп 24 жовтня достроково проголосував на проміжних виборах у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Разом із ним до пункту голосування прибула перша леді Меланія Трамп, повідомляє The Hindu.

Голосування у Вест-Палм-Біч

Подружжя Трампів приїхало до місця голосування в офісі наглядача за виборами округу Палм-Біч у Вест-Палм-Біч. Перед цим президент провів ранок у розташованому неподалік гольф-клубі.

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Трамп заявив, що проголосував за всіх республіканців у Флориді. На запитання, чи підтримав він кандидатів своєї партії, президент, який мав наліпку «I Voted», відповів: «Дуже навіть».

Поїздка до Джорджії

Після голосування Трамп мав виступити на мітингу в Джорджії. Раніше президента критикували за голосування поштою, хоча він упродовж тривалого часу виступав проти такого способу подання бюлетенів.

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