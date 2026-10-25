Президент США Дональд Трамп 24 октября досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Вместе с ним на избирательный участок прибыла первая леди Мелания Трамп, сообщает The Hindu.

Голосование в Вест-Палм-Бич

Супруги Трампы прибыли к месту голосования в офисе наблюдателя за выборами округа Палм-Бич в Вест-Палм-Бич. Перед этим президент провел утро в расположенном неподалеку гольф-клубе.

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Трамп заявил, что проголосовал за всех республиканцев во Флориде. На вопрос, поддержал ли он кандидатов своей партии, президент, у которого была наклейка «I Voted», ответил: «Очень даже».

Поездка в Джорджию

После голосования Трамп должен был выступить на митинге в Джорджии. Ранее президента критиковали за голосование по почте, хотя он долгое время выступал против такого способа подачи бюллетеней.

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