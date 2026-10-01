W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump i były prezydent Barack Obama 24 października przeprowadzili wiece wyborcze w różnych stanach przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, zaplanowanymi na 3 listopada 2026 roku. Głosowanie zdecyduje o kontroli nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Informuje o tym The Rio Times.

Wystąpienia w kluczowych stanach

Obama przemawiał w Cleveland w stanie Ohio wraz z demokratycznym kandydatem do Senatu Sherrodem Brownem oraz kandydatką na gubernatora Amy Acton. Według byłego prezydenta krajem kieruje strach, a nie nadzieja.

Obama miał również przemawiać w Detroit w stanie Michigan, popierając demokratycznego kandydata do Senatu Abdula El-Sayeda oraz kandydatkę na gubernatora Jocelyn Benson. Trump tego dnia przeprowadził wiec w Perry w stanie Georgia, a 25 października miał wystąpić w Port Huron w stanie Michigan.

W Michigan wczesne głosowanie osobiste rozpoczęło się 24 października i potrwa do 1 listopada. Według AP, CNN i Catalist do 23 października oddano ponad 20 mln kart do głosowania przedterminowego. Redakcja zastrzega, że dane te są medialną kompilacją, a nie oficjalnym ogólnokrajowym zestawieniem, i nie wskazują przewagi żadnej partii.

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Sondaże i wydatki kampanijne

Zgodnie z sondażem The New York Times/Siena opublikowanym 21 października działalność Trumpa aprobowało 36% prawdopodobnych wyborców, a 59% jej nie aprobowało. Respondenci popierali kandydata Partii Demokratycznej do Izby Reprezentantów w swoim okręgu przewagą 11 punktów procentowych.

Na platformie Polymarket według stanu na godz. 16:53 czasu wschodniego 24 października prawdopodobieństwo demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów oceniano na 92%, a w Senacie na 66,5%. Wskaźniki te odzwierciedlają zakłady uczestników rynku, a nie wyniki badania opinii publicznej.

Republikańska grupa Congressional Leadership Fund wydaje 9 mln dolarów w 10. okręgu kongresowym Michigan. Super PAC powiązany z Trumpem wydaje ponad 3 mln dolarów w 1. okręgu Montany. Według szacunków AdImpact do połowy października wydatki i zarezerwowana reklama w kampanii senackiej w Teksasie przekroczyły 500 mln dolarów.

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