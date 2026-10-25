在美国，总统唐纳德·特朗普和前总统巴拉克·奥巴马于10月24日在不同州举行竞选集会，为定于2026年11月3日举行的国会中期选举造势。投票将决定众议院和参议院的控制权。The Rio Times报道称。

在关键州的演讲

奥巴马在俄亥俄州克利夫兰与民主党参议员候选人谢罗德·布朗及州长候选人艾米·阿克顿一同发表演讲。这位前总统表示，推动这个国家的是恐惧，而不是希望。

奥巴马还计划在密歇根州底特律发表演讲，以支持民主党参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德和州长候选人乔斯琳·本森。特朗普当天在佐治亚州佩里举行集会，并计划于10月25日在密歇根州休伦港发表演讲。

密歇根州的提前现场投票于10月24日开始，将持续至11月1日。据美联社、CNN和Catalist数据，截至10月23日，已投出超过2000万张提前投票选票。该媒体警告称，这些数据是媒体汇编，并非官方全国统计，也不显示任何一党的优势。

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民调和竞选支出

根据10月21日公布的《纽约时报》/锡耶纳学院民调，36%的可能选民认可特朗普的执政表现，59%不认可。在自己所在选区，受访者对民主党众议院候选人的支持率领先11个百分点。

截至10月24日美国东部时间16时53分，在Polymarket平台上，民主党赢得众议院多数席位的概率估计为92%，赢得参议院多数席位的概率为66.5%。这些数字反映的是市场参与者的押注，而非民意调查结果。

共和党团体Congressional Leadership Fund正在密歇根州第10国会选区投入900万美元。一个与特朗普有关联的超级政治行动委员会正在蒙大拿州第1选区投入超过300万美元。根据AdImpact估算，截至10月中旬，得克萨斯州参议院竞选的支出和预订广告总额已超过5亿美元。

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