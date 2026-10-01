В США президент Дональд Трамп и бывший президент Барак Обама 24 октября провели предвыборные митинги в разных штатах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября 2026 года. Голосование определит контроль над Палатой представителей и Сенатом. Об этом сообщает The Rio Times.

Выступления в ключевых штатах

Обама выступил в Кливленде, штат Огайо, вместе с кандидатом демократов в Сенат Шерродом Брауном и кандидаткой на пост губернатора Эми Эктон. По словам экс-президента, страной движет страх, а не надежда.

Также Обама должен был выступить в Детройте, штат Мичиган, в поддержку кандидата демократов в Сенат Абдула Эль-Сайеда и кандидатки на пост губернатора Джоселин Бенсон. Трамп в тот день провел митинг в Перри, штат Джорджия, а 25 октября должен был выступить в Порт-Гуроне, штат Мичиган.

В Мичигане досрочное личное голосование началось 24 октября и продлится до 1 ноября. По данным AP, CNN и Catalist, к 23 октября было подано более 20 млн бюллетеней досрочного голосования. Издание предупреждает, что эти данные являются медийной компиляцией, а не официальным общенациональным подсчетом и не показывают преимущества какой-либо партии.

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Опросы и расходы на кампании

Согласно опросу The New York Times/Siena, опубликованному 21 октября, деятельность Трампа одобряли 36% вероятных избирателей, а 59% — не одобряли. Кандидата от Демократической партии в Палату представителей в своем округе респонденты поддерживали с преимуществом в 11 процентных пунктов.

На платформе Polymarket по состоянию на 16:53 по восточному времени 24 октября вероятность демократического большинства в Палате представителей оценивалась в 92%, а в Сенате — в 66,5%. Такие показатели отражают ставки участников рынка, а не результаты социологического исследования.

Республиканская группа Congressional Leadership Fund тратит 9 млн долларов в 10-м избирательном округе Мичигана. Связанный с Трампом суперкомитет политических действий тратит более 3 млн долларов в 1-м округе Монтаны. По оценке AdImpact, к середине октября объем расходов и забронированной рекламы в сенатской кампании в Техасе превысил 500 млн долларов.

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