Европейская комиссия представила обновление мандата пограничного агентства ЕС Frontex, которое предусматривает мониторинг общедоступного контента в социальных сетях для отслеживания информации о миграционных потоках. Об этом сообщает Politico.

Центр онлайн-мониторинга

Согласно новым правилам, Frontex планирует создать центр онлайн-мониторинга и реагирования. Его задачей будет отслеживание публично доступных публикаций для выявления изменений, важных для управления внешними границами ЕС, а также поддержка действий против незаконного онлайн-контента, связанного с рисками для безопасности границ.

Еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен заявила, что агентство также будет подавать заявку на получение статуса доверенного сигнализатора в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах. Она ожидает, что национальные цифровые регуляторы одобрят заявку Frontex с учетом специализированной экспертизы агентства.

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Статус доверенного сигнализатора

Такой статус предоставляют национальные регуляторы цифровых услуг. Платформы должны в ускоренном порядке рассматривать сообщения о незаконном контенте от организаций, признанных доверенными сигнализаторами. Если Frontex получит этот статус, агентство сможет помечать незаконный контент для онлайн-платформ и при необходимости просить национальные органы выдать распоряжения о его удалении.

Обновление также усиливает роль Frontex в возвращении людей, не имеющих законного права оставаться в ЕС. В частности, агентству планируют предоставить возможность проводить операции по возвращению за пределами территории блока. Politico отмечает, что роль соцсетей в распространении информации, способствующей нелегальной миграции, была заметна во время кризиса в испанском эксклаве Сеута, когда тысячи мигрантов незаконно пересекли границу за несколько часов.

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