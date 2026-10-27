Komisja Europejska przedstawiła aktualizację mandatu unijnej agencji granicznej Frontex, która przewiduje monitorowanie publicznie dostępnych treści w mediach społecznościowych w celu śledzenia informacji o przepływach migracyjnych. Poinformował o tym Politico.

Centrum monitoringu online

Zgodnie z nowymi zasadami Frontex planuje utworzyć centrum monitoringu i reagowania online. Jego zadaniem będzie śledzenie publicznie dostępnych wpisów, aby wykrywać zmiany istotne dla zarządzania zewnętrznymi granicami UE, a także wspierać działania przeciwko nielegalnym treściom online związanym z zagrożeniami dla bezpieczeństwa granic.

Europejska komisarz ds. technologii Henna Virkkunen oświadczyła, że agencja będzie również ubiegać się o status zaufanego podmiotu sygnalizującego zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych. Oczekuje ona, że krajowi regulatorzy cyfrowi zatwierdzą wniosek Frontexu ze względu na wyspecjalizowaną wiedzę agencji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Status zaufanego podmiotu sygnalizującego

Status ten przyznają krajowi regulatorzy usług cyfrowych. Platformy muszą w przyspieszonym trybie rozpatrywać zgłoszenia nielegalnych treści od organizacji uznanych za zaufane podmioty sygnalizujące. Jeśli Frontex uzyska ten status, agencja będzie mogła oznaczać nielegalne treści dla platform internetowych i, w razie potrzeby, prosić organy krajowe o wydanie nakazów ich usunięcia.

Aktualizacja wzmacnia również rolę Frontexu w odsyłaniu osób, które nie mają legalnego prawa do pozostania w UE. W szczególności agencja ma otrzymać możliwość prowadzenia operacji powrotowych poza terytorium bloku. Politico zauważa, że rola mediów społecznościowych w rozpowszechnianiu informacji ułatwiających nielegalną migrację była widoczna podczas kryzysu w hiszpańskiej eksklawie Ceuta, gdy tysiące migrantów nielegalnie przekroczyło granicę w ciągu kilku godzin.

Czytaj nas na