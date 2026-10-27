欧盟委员会公布了对欧盟边境管理局Frontex授权范围的更新，其中规定监测社交媒体上公开可访问的内容，以追踪有关移民流动的信息。据Politico报道。

在线监测中心

根据新规定，Frontex计划设立在线监测与响应中心。其任务将是追踪公开可访问的帖子，以发现与欧盟外部边境管理相关的变化，并支持打击与边境安全风险有关的非法在线内容的行动。

欧盟技术事务专员亨娜·维尔库宁表示，该机构还将根据欧盟《数字服务法》申请获得受信任举报者资格。她预计，鉴于该机构具备专业知识，国家数字监管机构将批准Frontex的申请。

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受信任举报者资格

该资格由国家数字服务监管机构授予。平台必须加快处理来自被认定为受信任举报者的组织所提交的非法内容报告。如果Frontex获得该资格，该机构将能够向在线平台标记非法内容，并在必要时要求国家机构下达删除命令。

此次更新还加强了Frontex在遣返没有合法权利留在欧盟境内的人员方面的作用。尤其是，该机构计划获得在欧盟区域外开展遣返行动的能力。Politico指出，在西班牙飞地休达发生危机期间，社交媒体在传播助长非法移民的信息方面的作用十分明显，当时数千名移民在数小时内非法越过边境。

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