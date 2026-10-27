民主党赢得众议院的概率为80%——《国会山报》

在2026年美国中期选举前一周，分析平台Decision Desk HQ评估称，民主党赢得众议院控制权的概率为80%，赢得参议院控制权的概率为57%。民主党需要从共和党手中夺取四个席位才能获得参议院多数席位，而要控制众议院则需增加三个席位。

正如《国会山报》报道，民意调查让民主党在足够多的参议院选战中占据优势，尽管大多数州的差距仍处于统计误差范围内。根据Decision Desk HQ的数据，民主党最好的机会在北卡罗来纳州。该党在阿拉斯加州、缅因州、得克萨斯州和俄亥俄州也略占优势，在艾奥瓦州落后，在堪萨斯州则势均力敌。

关键选战

民主党在其捍卫参议院席位的州也处于领先地位：佐治亚州、密歇根州和明尼苏达州。该媒体将南卡罗来纳州、密西西比州和内布拉斯加州列为对民主党而言更具挑战性的地区，内布拉斯加州有一名获得民主党支持的独立候选人参选。

在争夺众议院的竞争中，Decision Desk HQ关于选民在选区内政党偏好的全国民调平均结果显示，民主党领先8.1个百分点。与此同时，共和党可能在选区边界被重新划定的选区赢得几个席位。佐治亚州、艾奥瓦州、内华达州和威斯康星州等地将举行州长选举。民主党有机会自2009年以来首次获得州长职位的多数。

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投票站何时关闭

首批投票站将于美国东部时间18:00关闭，位于肯塔基州和印第安纳州的部分地区。佐治亚州、南卡罗来纳州、佛蒙特州和弗吉尼亚州的投票将于19:00结束，西弗吉尼亚州、俄亥俄州和北卡罗来纳州则于19:30结束。

20:00时，多个州的投票站将关闭，其中包括宾夕法尼亚州、缅因州、马萨诸塞州和田纳西州。得克萨斯州、密歇根州、堪萨斯州、北达科他州和南达科他州大部分地区的投票也将于20:00结束，这些州的其余地区则于21:00结束。加利福尼亚州和华盛顿州的投票站将于23:00关闭。夏威夷州和阿拉斯加州大部分地区将于午夜关闭，阿拉斯加州部分地区则于01:00关闭。

结果预期

佛罗里达州、北卡罗来纳州、佐治亚州和得克萨斯州的结果可能会更快出炉，那里大多数选票是在提前亲自投票或选举日当天投下，邮寄选票的送达期限也较短。密歇根州、威斯康星州和宾夕法尼亚州的计票可能会持续到选举日之后，尤其是在结果接近的情况下。

在主要通过邮寄方式举行选举的加利福尼亚州，选票有时会清点数周。新当选的国会议员应于2027年1月3日中午宣誓就职。如果民主党在俄亥俄州或佛罗里达州的参议院特别选举中获胜，他们可能会更早宣誓就职——在年底前。

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