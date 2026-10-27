W USA, na tydzień przed wyborami śródokresowymi w 2026 roku, platforma analityczna Decision Desk HQ oceniła szanse Partii Demokratycznej na przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów na 80%, a nad Senatem — na 57%. Aby uzyskać większość w Senacie, demokraci muszą odebrać republikanom cztery mandaty, natomiast do kontroli nad Izbą Reprezentantów muszą zwiększyć liczbę mandatów o trzy.

Jak informuje The Hill, sondaże opinii publicznej dają demokratom przewagę w wystarczającej liczbie wyścigów do Senatu, choć w większości stanów różnice pozostają w granicach błędu statystycznego. Według Decision Desk HQ najlepszą szansą dla demokratów jest Karolina Północna. Partia ma również niewielką przewagę na Alasce, w Maine, Teksasie i Ohio, przegrywa w Iowa i uzyskuje remisowy wynik w Kansas.

Kluczowe wyścigi

Demokraci prowadzą również w stanach, w których bronią swoich miejsc w Senacie: Georgii, Michigan i Minnesocie. Wśród trudniejszych dla nich kierunków serwis wymienia Karolinę Południową, Missisipi i Nebraskę, gdzie kandyduje niezależny kandydat popierany przez demokratów.

W walce o Izbę Reprezentantów średni wynik Decision Desk HQ w ogólnokrajowym sondażu dotyczącym preferencji partyjnych wyborców w okręgach daje demokratom przewagę 8,1 punktu procentowego. Jednocześnie republikanie mogą zdobyć kilka mandatów w okręgach, których granice zostały zmienione. Wybory gubernatorów odbędą się między innymi w Georgii, Iowa, Nevadzie i Wisconsin. Demokraci mają szansę po raz pierwszy od 2009 roku uzyskać większość stanowisk gubernatorskich.

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Kiedy zamykają się lokale wyborcze

Pierwsze lokale wyborcze zostaną zamknięte o 18:00 czasu wschodniego USA — w częściach Kentucky i Indiany. O 19:00 zakończy się głosowanie w Georgii, Karolinie Południowej, Vermont i Wirginii, a o 19:30 — w Wirginii Zachodniej, Ohio i Karolinie Północnej.

O 20:00 zamkną się lokale w szeregu stanów, w tym w Pensylwanii, Maine, Massachusetts i Tennessee. W większości Teksasu, Michigan, Kansas, Dakoty Północnej i Dakoty Południowej głosowanie również zakończy się o 20:00, a w pozostałych częściach tych stanów — o 21:00. W Kalifornii i stanie Waszyngton lokale wyborcze zostaną zamknięte o 23:00. Na Hawajach i na większej części Alaski — o północy, a w niektórych rejonach Alaski — o 1:00.

Oczekiwania dotyczące wyników

Wyniki mogą szybciej napłynąć z Florydy, Karoliny Północnej, Georgii i Teksasu, gdzie większość głosów oddaje się wcześniej osobiście lub w dniu wyborów, a karty do głosowania wysyłane pocztą mają krótkie terminy doręczenia. Liczenie głosów w Michigan, Wisconsin i Pensylwanii może trwać dłużej niż dzień wyborów, zwłaszcza w przypadku wyrównanych wyników.

W Kalifornii, gdzie wybory w dużej mierze odbywają się drogą pocztową, karty do głosowania są czasem liczone tygodniami. Nowo wybrani członkowie Kongresu mają złożyć przysięgę 3 stycznia 2027 roku w południe. Jeśli demokraci wygrają wybory uzupełniające do Senatu w Ohio lub na Florydzie, mogą zostać zaprzysiężeni wcześniej — przed końcem roku.

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