У демократов 80% шансов получить Палату представителей — The Hill

В США за неделю до промежуточных выборов 2026 года аналитическая платформа Decision Desk HQ оценила шансы Демократической партии получить контроль над Палатой представителей в 80%, а над Сенатом — в 57%. Для большинства в Сенате демократам необходимо отобрать у республиканцев четыре места, тогда как для контроля над Палатой представителей им нужно увеличить число мандатов на три.

Как сообщает The Hill, опросы общественного мнения дают демократам преимущество в достаточном числе сенатских гонок, хотя в большинстве штатов разрывы остаются в пределах статистической погрешности. По данным Decision Desk HQ, наилучшей возможностью для демократов является Северная Каролина. Партия также имеет небольшое преимущество на Аляске, в Мэне, Техасе и Огайо, уступает в Айове и имеет равные показатели в Канзасе.

Ключевые гонки

Демократы также лидируют в штатах, где защищают свои места в Сенате: Джорджии, Мичигане и Миннесоте. Среди более сложных для них направлений издание называет Южную Каролину, Миссисипи и Небраску, где баллотируется независимый кандидат, которого поддерживают демократы.

В борьбе за Палату представителей средний показатель Decision Desk HQ в общенациональном опросе о партийных предпочтениях избирателей в округах дает демократам преимущество в 8,1 процентного пункта. В то же время республиканцы могут получить несколько мандатов в округах, границы которых были пересмотрены. Выборы губернаторов пройдут, в частности, в Джорджии, Айове, Неваде и Висконсине. У демократов есть шанс впервые с 2009 года получить большинство губернаторских должностей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Когда закрываются участки

Первые избирательные участки закроются в 18:00 по восточному времени США — в частях Кентукки и Индианы. В 19:00 завершится голосование в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, а в 19:30 — в Западной Вирджинии, Огайо и Северной Каролине.

В 20:00 закроются участки в ряде штатов, в том числе в Пенсильвании, Мэне, Массачусетсе и Теннесси. В большей части Техаса, Мичигана, Канзаса, Северной и Южной Дакоты голосование также завершится в 20:00, а в остальных частях этих штатов — в 21:00. В Калифорнии и штате Вашингтон участки закроются в 23:00. На Гавайях и на большей части Аляски — в полночь, а в отдельных районах Аляски — в 01:00.

Ожидания результатов

Быстрее результаты могут поступить из Флориды, Северной Каролины, Джорджии и Техаса, где большинство голосов подают досрочно лично или в день выборов, а почтовые бюллетени имеют короткие сроки поступления. Подсчет в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании может продолжаться дольше дня выборов, особенно в случае близких результатов.

В Калифорнии, где выборы в значительной степени проводятся по почте, бюллетени иногда считают неделями. Новоизбранные члены Конгресса должны принести присягу 3 января 2027 года в полдень. Если демократы победят на специальных выборах в Сенат в Огайо или Флориде, их могут привести к присяге раньше — до конца года.

Читай нас в