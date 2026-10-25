Elon Musk sprzeciwił się wykorzystywaniu Starlink do przeprowadzania ataków ze względu na zagrożenie atakiem ze strony Rosji
Amerykański miliarder Elon Musk oświadczył, że system łączności satelitarnej Starlink powinien pozostać projektem cywilnym i nie powinien być wykorzystywany do bezpośrednich ataków ofensywnych, ponieważ stwarza to ryzyko jego zniszczenia przez Rosję.
Według miliardera, w przypadku wykorzystania satelitów do ataków mogą one stać się uzasadnionym celem dla rosyjskiej broni przeciw satelitom. Musk podkreślił, że ewentualne zniszczenie satelitów Starlink na orbicie spowoduje powstanie ogromnej ilości szczątków i wywoła łańcuchową reakcję zderzeń, co zagrozi bezpieczeństwu innych obiektów kosmicznych i utrudni korzystanie z przestrzeni kosmicznej na długi czas.
Jednocześnie zaznaczył, że system satelitarny może być nadal wykorzystywany do wspierania infrastruktury wojskowej.
Źródło: wpis amerykańskiego miliardera Elona Muska w serwisie społecznościowym X.
Tymczasem Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania Starlink z prędkością ponad 400 km/h.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.
Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.
Kongresmeni USA wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.