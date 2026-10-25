Илон Маск выступил против использования Starlink для нанесения ударов из-за угрозы атаки со стороны России

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спутниковая связь Starlink должна оставаться гражданским проектом и не должна использоваться для непосредственных наступательных ударов, поскольку это создает риск их уничтожения со стороны России.

По словам миллиардера, в случае использования спутников для атак они могут стать законной целью для российского противоспутникового оружия. Маск подчеркнул, что возможное уничтожение аппаратов Starlink на орбите приведет к появлению огромного количества обломков и цепной реакции столкновений, что будет угрожать безопасности других космических аппаратов и затруднит использование космоса на длительное время.

В то же время он отметил, что спутниковая система может и в дальнейшем использоваться для поддержки военной инфраструктуры.

Источник: пост в социальной сети X американского миллиардера Илона Маска.

Между тем Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink на скорости свыше 400 км/ч.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в разных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

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