美国亿万富翁埃隆·马斯克表示，Starlink卫星通信应保持为民用项目，不应用于直接进攻性打击，因为这会面临被俄罗斯摧毁的风险。

这位亿万富翁表示，如果将卫星用于攻击，它们可能会成为俄罗斯反卫星武器的合法目标。 马斯克强调，Starlink卫星在轨道上若遭摧毁，将产生大量碎片并引发连锁碰撞反应，这不仅会威胁其他航天器的安全，还会长期阻碍太空活动。

与此同时，他指出，该卫星系统今后仍可用于支持军事基础设施。

来源：美国亿万富翁埃隆·马斯克在社交媒体X上的帖子。

与此同时，乌克兰国防部确认“星链”（Starlink）已恢复运行，速度超过400公里/小时。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局多次要求SpaceX公司限制或扩大“星链”卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用Starlink和Starshield服务的保障。

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