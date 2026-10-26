Wybory prezydenckie w Bułgarii przejdą do drugiej tury: o stanowisko głowy państwa będą rywalizować urzędująca prezydent Iliana Jotowa oraz były szef rządu tymczasowego Andrej Gjurow, informuje Der Spiegel.

Wyniki pierwszej tury

Według prognozy bułgarskiego instytutu badania opinii publicznej Mjara, Jotowa uzyskała 35% głosów, a Gjurow — 31,9%. Żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości.

Frekwencja wyniosła 22,2%, co według publikacji jest znacznie poniżej wymaganego poziomu ponad 50%. Druga tura ma odbyć się w przyszłą niedzielę. W sondażach przedwyborczych przewaga Jotowej nad jej rywalem była większa, niż wskazują obecne prognozy.

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Wymiar polityki zagranicznej

50-letniego Gjurowa popiera reformatorski liberalno-konserwatywny obóz opozycyjny. Der Spiegel nazywa go kandydatem prozachodnim. Obecnie nie wiadomo, czy zdoła on pozyskać dodatkowe głosy w drugiej turze.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie nadaje wyborom znaczenie w polityce zagranicznej, zauważa publikacja. Wyborcy zdecydują również, czy Bułgaria, która należy do UE i NATO oraz leży na wschodniej flance Sojuszu, wybierze bardziej konsekwentny kurs zachodni, którego można oczekiwać po Gjurowie. Była dziennikarka Jotowa wielokrotnie opowiadała się natomiast za zakończeniem wojny w drodze negocjacji.

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