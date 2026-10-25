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Obserwatorzy ocenili frekwencję w Serbii na 41,1% o 13:00 — The Rio Times

Fedir Krysztowski 25 października 2026 15:16
Obserwatorzy ocenili frekwencję w Serbii na 41,1% o 13:00 — The Rio Times

W wyborach w Serbii obserwatorzy ocenili frekwencję wyborczą na 41,1% według stanu na godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego. Poinformował o tym The Rio Times.

Wstępna ocena frekwencji

Opublikowany wskaźnik jest oceną obserwatorów sporządzoną w środku dnia głosowania. Nie jest to wynik ostateczny, ponieważ w chwili jego publikacji lokale wyborcze nadal działały.

Według gazety ocena frekwencji o godz. 13:00 znacznie przewyższała tempo udziału wyborców odnotowane w wyborach w Serbii w 2023 roku. Jednocześnie The Rio Times nie podaje dokładnego wskaźnika frekwencji o analogicznej porze podczas tych wyborów.

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Głosowanie trwało

The Rio Times zaznacza, że lokale wyborcze miały być otwarte do godz. 15:00 czasu wschodniego USA. Dane dotyczące 41,1% odzwierciedlają zatem sytuację przed zakończeniem głosowania i mogą różnić się od końcowego poziomu udziału wyborców.

W materiale nie podano innych danych dotyczących frekwencji, wyników głosowania ani podziału głosów między uczestników wyborów. Informacja dotyczy wyłącznie wstępnej oceny udziału wyborców opublikowanej przez obserwatorów.

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