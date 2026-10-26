W Hiszpanii partia Vox i Partia Ludowa (PP) uzgodniły, że częściowo nie będą ze sobą konkurować w wyborach do Senatu zaplanowanych na 29 listopada. Vox nie wystawi kandydatów w sześciu prowincjach i ograniczy się do jednego kandydata w kolejnych 14, podczas gdy PP nie weźmie udziału w rywalizacji w trzech prowincjach. Poinformował o tym The Rio Times.

Warunki porozumienia

Vox nie wystawi własnych kandydatów do Senatu w Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Kadyksie, Walencji, Castellónie i na Balearach. W zamian PP ma umieścić na swoich listach niezależnych kandydatów zaproponowanych przez Vox na drugich lub trzecich pozycjach.

W kolejnych 14 prowincjach Vox wystawi tylko po jednym kandydacie: w Sewilli, Huelvie, Asturii, Badajoz, Álavie, Nawarrze, Cáceres, Huesce, Saragossie, Alicante, Granadzie, Cuence, Pontevedrze i Jaén. Według publikacji porozumienie ma na celu uniknięcie rozproszenia głosów prawicowego elektoratu.

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Ustępstwa PP i listy wyborcze

W ramach porozumienia PP nie wystawi kandydatów w Gipuzkoi, Gironie i Tarragonie. Sekretarz generalny PP Miguel Tellado oświadczył, że partia nigdy nie zdobyła mandatu senatorskiego w Gironie i Tarragonie, a w Gipuzkoi przez długi czas nie miała przedstawiciela w wyższej izbie parlamentu.

Wcześniej Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza premiera Pedra Sáncheza, lewicowy sojusz Frente Amplio i regionalne partie lewicowe zarejestrowały wspólną listę do Senatu. Następnie lider Vox Santiago Abascal zaproponował PP zawarcie podobnego porozumienia.

PP zdobyła bezwzględną większość w Senacie w 2023 roku. Według The Rio Times obie partie dążą do zachowania centroprawicowej większości w izbie oraz uzyskania trzech piątych jej składu — progu niezbędnego do wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego i Generalnej Rady Władzy Sądowniczej. Zgłoszone listy kandydatów mają zostać opublikowane 28 października, po czym organy wyborcze muszą je zatwierdzić.

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