Vox і Народна партія домовилися не конкурувати за Сенат — The Rio Times

В Іспанії партія Vox та Народна партія (PP) домовилися частково не конкурувати між собою на виборах до Сенату, запланованих на 29 листопада. Vox не висуватиме кандидатів у шести провінціях і обмежиться одним кандидатом ще у 14, тоді як PP не братиме участі у перегонах у трьох провінціях. Про це повідомляє The Rio Times.

Умови домовленості

Vox не висуватиме власних кандидатів до Сенату в Лас-Пальмасі, Санта-Крус-де-Тенерифе, Кадісі, Валенсії, Кастельйоні та на Балеарських островах. Натомість PP має включити до своїх списків незалежних кандидатів, запропонованих Vox, на другі або треті позиції.

Ще у 14 провінціях Vox висуне лише по одному кандидату: у Севільї, Уельві, Астурії, Бадахосі, Алаві, Наваррі, Касересі, Уесці, Сарагосі, Аліканте, Гранаді, Куенці, Понтеведрі та Хаені. За даними видання, домовленість має на меті уникнути розпорошення голосів правого електорату.

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Поступки PP і виборчі списки

У межах угоди PP не висуватиме кандидатів у Гіпускоа, Жироні та Таррагоні. Генеральний секретар PP Мігель Тельядо заявив, що партія ніколи не здобувала сенатського мандата в Жироні й Таррагоні, а в Гіпускоа тривалий час не мала представника у верхній палаті парламенту.

Раніше Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Педро Санчеса, лівий альянс Frente Amplio та регіональні ліві партії зареєстрували спільний список до Сенату. Після цього лідер Vox Сантьяго Абаскаль запропонував PP укласти подібну угоду.

PP здобула абсолютну більшість у Сенаті у 2023 році. За інформацією The Rio Times, обидві партії прагнуть зберегти правоцентристську більшість у палаті та отримати три п'ятих її складу — поріг, необхідний для обрання членів Конституційного суду і Генеральної ради судової влади. Подані кандидатські списки мають опублікувати 28 жовтня, після чого виборчі органи повинні їх затвердити.

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