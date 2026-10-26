В Испании партия Vox и Народная партия (PP) договорились частично не конкурировать друг с другом на выборах в Сенат, назначенных на 29 ноября. Vox не будет выдвигать кандидатов в шести провинциях и ограничится одним кандидатом еще в 14, тогда как PP не будет участвовать в гонке в трех провинциях. Об этом сообщает The Rio Times.

Условия соглашения

Vox не будет выдвигать собственных кандидатов в Сенат в Лас-Пальмасе, Санта-Крус-де-Тенерифе, Кадисе, Валенсии, Кастельоне и на Балеарских островах. Взамен PP должна включить в свои списки независимых кандидатов, предложенных Vox, на вторые или третьи позиции.

Еще в 14 провинциях Vox выдвинет лишь по одному кандидату: в Севилье, Уэльве, Астурии, Бадахосе, Алаве, Наварре, Касересе, Уэске, Сарагосе, Аликанте, Гранаде, Куэнке, Понтеведре и Хаэне. По данным издания, соглашение призвано избежать распыления голосов правого электората.

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Уступки PP и избирательные списки

В рамках соглашения PP не будет выдвигать кандидатов в Гипускоа, Жироне и Таррагоне. Генеральный секретарь PP Мигель Тельядо заявил, что партия никогда не получала сенаторский мандат в Жироне и Таррагоне, а в Гипускоа долгое время не имела представителя в верхней палате парламента.

Ранее Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса, левый альянс Frente Amplio и региональные левые партии зарегистрировали общий список в Сенат. После этого лидер Vox Сантьяго Абаскаль предложил PP заключить аналогичное соглашение.

PP получила абсолютное большинство в Сенате в 2023 году. По информации The Rio Times, обе партии стремятся сохранить правоцентристское большинство в палате и получить три пятых ее состава — порог, необходимый для избрания членов Конституционного суда и Генерального совета судебной власти. Поданные списки кандидатов должны опубликовать 28 октября, после чего избирательные органы обязаны их утвердить.

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