В Швеции министр финансов Элизабет Свантессон должна до 12 ноября представить парламенту переходный бюджет на 2027 год, поскольку после выборов в стране еще не сформировано новое правительство. Документ не будет содержать новых политических инициатив или предвыборных обещаний, сообщает The Local Sweden.

Расходы продолжатся по действующим правилам

27 октября Свантессон изложила принципы подготовки бюджета. По ее словам, его цель — обеспечить бесперебойное функционирование государства и в основном продолжить финансирование, предусмотренное на текущий год. Уровни расходов в целом будут перенесены на следующий год с учетом обычной индексации цен и зарплат.

Перед выборами шведские партии обещали, в частности, повысить пособия на детей, снизить налоги, отменить вычет за первый день больничного, удешевить дошкольное образование и стоматологические услуги. Однако эти предложения не войдут в законопроект о бюджете, который представит исполняющее обязанности правительство.

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Исключение для юбилея кронпринцессы

В то же время бюджет предусмотрит 4 млн шведских крон на празднование 50-летия кронпринцессы Виктории, которое приходится на 14 июля 2027 года. Свантессон заявила, что считает такие расходы обоснованными, и предположила, что их поддерживают партии всего политического спектра.

Дополнительное финансирование также получат Вооруженные силы Швеции для продолжения перевооружения; по данным издания, это решение поддерживают все партии. После представления бюджета парламентские партии будут иметь время до 27 ноября, чтобы подать поправки отдельно или совместно. Свантессон не исключила, что правые партии Тидё могут параллельно представить собственный законопроект о бюджете.

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