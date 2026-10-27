瑞典财政部长伊丽莎白·斯万特松必须在11月12日前向议会提交2027年过渡预算案，因为该国选举后尚未组建新政府。该文件不会包含新的政治举措或竞选承诺，The Local Sweden报道。

支出将按现行规则延续

10月27日，斯万特松概述了预算编制原则。她表示，其目标是确保国家持续运转，并主要延续本年度 предусмотренное финансирование。总体而言，支出水平将结转至下一年，并考虑常规的价格和工资指数调整。

选举前，瑞典各党派曾承诺提高儿童补助、减税、取消病假第一天的扣款、降低学前教育和牙科服务费用等。然而，这些提议不会被纳入由看守政府提交的预算法案。

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王储公主周年纪念的例外

与此同时，预算将为维多利亚王储公主50岁生日庆祝活动拨款400万瑞典克朗，该生日在2027年7月14日。斯万特松表示，她认为这类支出合理，并称整个政治光谱的各党派都支持这一做法。

瑞典武装部队还将获得额外资金，以继续推进重新武装；据该媒体报道，这一决定得到所有党派的支持。预算提交后，议会各党派将有时间至11月27日单独或联合提出修正案。斯万特松未排除蒂德协议右翼政党同时提交其自身预算法案的可能性。

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