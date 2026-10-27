W Szwecji minister finansów Elisabeth Svantesson ma do 12 listopada przedstawić parlamentowi budżet przejściowy na 2027 rok, ponieważ po wyborach w kraju nadal nie utworzono nowego rządu. Dokument nie będzie zawierał nowych inicjatyw politycznych ani obietnic wyborczych, informuje The Local Sweden.

Wydatki będą kontynuowane według obecnych zasad

27 października Svantesson przedstawiła zasady przygotowania budżetu. Jak powiedziała, jego celem jest zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania państwa oraz w dużej mierze kontynuowanie finansowania przewidzianego na bieżący rok. Poziomy wydatków zostaną zasadniczo przeniesione na kolejny rok z uwzględnieniem standardowej indeksacji cen i płac.

Przed wyborami szwedzkie partie obiecywały między innymi podwyższenie świadczeń na dzieci, obniżenie podatków, zniesienie potrącenia za pierwszy dzień zwolnienia chorobowego, obniżenie kosztów edukacji przedszkolnej i usług stomatologicznych. Propozycje te nie znajdą się jednak w projekcie ustawy budżetowej składanym przez rząd pełniący obowiązki.

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Wyjątek dla jubileuszu następczyni tronu

Jednocześnie budżet przewidzi 4 mln koron szwedzkich na obchody 50. urodzin następczyni tronu Wiktorii, które przypadają 14 lipca 2027 roku. Svantesson oświadczyła, że uważa takie wydatki za uzasadnione, i zasugerowała, że popierają je partie z całego spektrum politycznego.

Dodatkowe finansowanie otrzymają również Szwedzkie Siły Zbrojne na kontynuację przezbrojenia; według publikacji decyzję tę popierają wszystkie partie. Po złożeniu budżetu partie parlamentarne będą miały czas do 27 listopada na zgłoszenie poprawek osobno lub wspólnie. Svantesson nie wykluczyła, że prawicowe partie z Tidö mogą równolegle złożyć własny projekt ustawy budżetowej.

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