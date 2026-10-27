Россия готовит четвертый танкер с дизельным топливом к отправке в США

Россия планирует 28 октября отправить четвёртый танкер с дизельным топливом, в то время как ещё три судна уже находятся в пути, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, четвёртый танкер ещё не вышел в море, его отправление ожидается 28 октября.

На прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на вице-премьера сообщали, что первое судно с примерно 40 тысячами тонн дизельного топлива должно было быть отправлено из России в США 22 октября.

9 октября президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о начале поставок российского дизельного топлива в США и на мировые рынки. После этого Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую такие поставки до 7 апреля 2027 года.

Россия, со своей стороны, объявила об отмене ранее введенных ограничений на экспорт дизельного топлива. Москва заявляла о готовности поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн продукции в октябре и увеличить объем до 500 тысяч тонн в ноябре.

В перспективе экспорт может вырасти до 3–3,5 млн тонн в месяц, отмечал Новак.

Ранее российское правительство полностью запретило экспорт дизельного топлива в начале июля из-за дефицита на внутреннем рынке. Он возник на фоне участившихся атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Впоследствии действие эмбарго неоднократно продлевали, в последний раз — до 31 октября 2026 года включительно.

Между тем в Конгрессе США готовят расследование дизельного соглашения с Путиным.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

В РФ заявили о готовности поставлять в США любые объемы дизельного топлива. При этом дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

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