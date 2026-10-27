俄罗斯正准备将第四艘载有柴油的油轮运往美国

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯计划于10月28日派遣第四艘载有柴油的油轮，而另外三艘船只目前已在途中。

据诺瓦克称，第四艘油轮尚未启航，预计将于10月28日出发。

上周，俄罗斯媒体援引副总理的话报道称，首艘载有约4万吨柴油的油轮原定于10月22日从俄罗斯启程前往美国。

10月9日，美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京达成协议，同意开始向美国及全球市场供应俄罗斯柴油。此后，美国财政部颁发了一份临时许可证，允许此类供应持续至2027年4月7日。

俄罗斯方面则宣布取消此前实施的柴油出口限制。莫斯科方面表示，准备在10月向全球市场供应30万吨产品，并在11月将供应量增至50万吨。

诺瓦克指出，从长远来看，出口量可能增至每月300万至350万吨。

此前，由于国内市场供应短缺，俄罗斯政府于7月初全面禁止柴油出口。这一短缺源于针对俄罗斯炼油厂的无人机袭击日益频繁。 此后，禁令多次被延长，最近一次延长至2026年10月31日（含）。

与此同时，美国国会正着手调查与普京达成的柴油协议。

在俄罗斯政府根据俄美供应协议发放出口配额后，俄罗斯炼油厂于10月开始增加柴油产量。

俄罗斯方面表示，准备向美国供应任何数量的柴油。与此同时，美国国内的柴油价格已经比与普京达成燃料协议之前更高了。

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