Российские судебные приставы приступили к взысканию с бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса почти $244 млн. Требования связаны с убытками от проектов корпорации, которые реализовывались в период его руководства.

Согласно судебным материалам, на которые ссылается ТАСС, общая сумма взыскания составляет 19,87 млрд рублей, или около $244 млн. Из них 17,74 млрд рублей (примерно $217 млн) — возмещение убытков, ещё 2,13 млрд рублей (около $26 млн) — исполнительные сборы. Всего в отношении Чубайса возбуждено 14 исполнительных производств, в рамках трёх из них арестовано имущество.

Одним из оснований для претензий стал проект Plastic Logic, который предусматривал производство гибких электронных планшетов для школ. В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам. Бывший руководитель корпорации обжаловал это решение.

Другой иск касается проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. В июле 2026 года суд постановил взыскать с бывших руководителей заявленный ущерб в размере 11,9 млрд рублей — около $146 млн.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отвергает претензии корпорации и заявляет, что защита предоставила доказательства отсутствия убытков по вине бывшего руководства. Сам Чубайс ранее называл дела против бывших руководителей «Роснано» репрессиями.

Чубайс возглавлял корпорацию с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он покинул пост спецпредставителя президента РФ и уехал из России, объяснив свое решение несогласием с войной против Украины.

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Кушнарева к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате более 7,5 миллиарда рублей (около 90 млн долл.).

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, оспаривающий санкции, введенные против него в Канаде, заявил, что всегда находился в оппозиции к президенту РФ и выступал против полномасштабного вторжения России в Украину.

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил изъять в пользу государства акции коммунальной компании «Облкоммунэнерго» и ряда других предприятий, принадлежавших российским бизнесменам Артему Быкову и Алексею Боброву.

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