俄罗斯法院执行官已开始向“俄罗斯纳米技术公司”前负责人阿纳托利·丘拜斯追缴近2.44亿美元。这些索赔与该公司在其任职期间实施的项目所造成的损失有关。

据塔斯社援引的司法文件显示，追偿总额为198.7亿卢布，约合2.44亿美元。 其中177.4亿卢布（约合2.17亿美元）为损失赔偿，另有21.3亿卢布（约合2600万美元）为执行费用。 总体而言，针对丘拜斯已启动14项强制执行程序，其中3项程序中已对其财产实施了查封。

索赔理由之一是“Plastic Logic”项目，该项目计划为学校生产柔性电子平板电脑。 2026年4月，莫斯科仲裁法院部分支持了“俄罗斯纳米技术公司”针对丘拜斯及前高管提起的诉讼。该集团前负责人对这一裁决提出了上诉。

另一项诉讼涉及“Crocus”项目，该项目旨在建立磁阻随机存取存储器（MRAM）的生产线。 2026年7月，法院裁定向这些前高管追偿119亿卢布（约合1.46亿美元）的索赔损失。

丘拜斯的律师帕维尔·赫柳斯托夫驳回了该集团的索赔，并表示辩方已提供证据证明损失并非由前管理层造成。丘拜斯本人此前曾将针对“俄罗斯纳米技术公司”前高管的诉讼称为“打压”。

丘拜斯于2008年至2020年期间担任该集团负责人。2022年3月，他辞去俄罗斯总统特别代表一职并离开俄罗斯，称其决定是出于对俄乌战争的反对。

莫斯科加加林区法院在涉及挪用超过75亿卢布 （约9000万美元）。

“俄罗斯纳米技术公司”前负责人阿纳托利·丘拜斯否认加拿大对其实施的制裁，并表示自己一直与俄罗斯总统持不同政见，且反对俄罗斯对乌克兰发动全面入侵。

叶卡捷琳堡列宁区法院裁定，没收原属于俄罗斯商人阿尔捷姆·比科夫和阿列克谢·博布罗夫的公用事业公司“奥布尔科姆穆纳尔戈”以及其他多家企业的股份，归国家所有。

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