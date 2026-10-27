Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после разговора с Шимоном Холовней намерен предложить Агнешку Бартоль на должность министра фондов и региональной политики. Она может заменить Катажину Пельчиньскую-Наленч, которая на прошлой неделе объявила об уходе из правительства.

Кандидатура Бартоль

О намерении выдвинуть кандидатуру Бартоль глава польского правительства заявил перед заседанием правительства. Об этом сообщает Interia. Пельчиньская-Наленч возглавляла Министерство фондов и региональной политики.

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Отставка Пельчиньской-Наленч

Пельчиньская-Наленч сообщила об уходе из правительства после голосования в Сейме в четверг. Она заявила, что Сейм сохранил ограничение в две каденции для органов местного самоуправления, и раскритиковала коалицию, в частности значительную часть депутатов партии «Польша 2050».

В пятницу в отставку также подал заместитель министра фондов и региональной политики Ян Шишко. В субботу Шимон Холовня сообщил, что правление «Польши 2050» решило исключить Пельчиньскую-Наленч, обвинив ее в действиях во вред партии и вопреки решениям ее уставных органов.

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