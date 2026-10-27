Туск має намір запропонувати Агнешку Бартоль на посаду міністерки — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після розмови з Шимоном Головнею має намір запропонувати Агнешку Бартоль на посаду міністерки фондів і регіональної політики. Вона може замінити Катажину Пельчинську-Наленч, яка минулого тижня оголосила про відставку з уряду.

Кандидатура Бартоль

Про намір висунути кандидатуру Бартоль глава польського уряду заявив перед засіданням уряду. Про це повідомляє Interia. Пельчинська-Наленч очолювала Міністерство фондів і регіональної політики.

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Відставка Пельчинської-Наленч

Пельчинська-Наленч повідомила про вихід з уряду після голосування в Сеймі у четвер. Вона заявила, що Сейм зберіг обмеження у дві каденції для органів місцевого самоврядування, та розкритикувала коаліцію, зокрема значну частину депутатів партії «Польща 2050».

У п’ятницю у відставку також подав заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко. У суботу Шимон Головня повідомив, що правління «Польщі 2050» вирішило виключити Пельчинську-Наленч, звинувативши її в діях на шкоду партії та всупереч рішенням її статутних органів.

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