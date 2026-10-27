Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że po rozmowie z Szymonem Hołownią zamierza zaproponować Agnieszkę Bartol na stanowisko ministerki funduszy i polityki regionalnej. Może ona zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która w ubiegłym tygodniu ogłosiła odejście z rządu.

Kandydatura Bartol

O zamiarze wysunięcia kandydatury Bartol szef polskiego rządu powiedział przed posiedzeniem rządu. Informuje o tym Interia. Pełczyńska-Nałęcz kierowała Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rezygnacja Pełczyńskiej-Nałęcz

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu po głosowaniu w Sejmie w czwartek. Oświadczyła, że Sejm utrzymał ograniczenie do dwóch kadencji dla organów samorządu terytorialnego, i skrytykowała koalicję, w tym znaczną część posłów partii Polska 2050.

W piątek rezygnację złożył także wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. W sobotę Szymon Hołownia poinformował, że zarząd Polski 2050 postanowił wykluczyć Pełczyńską-Nałęcz, zarzucając jej działania na szkodę partii i wbrew decyzjom jej organów statutowych.

Czytaj nas na