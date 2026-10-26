在西班牙，Vox党与人民党（PP）达成协议，将在定于11月29日举行的参议院选举中部分避免相互竞争。Vox将在六个省不提名候选人，并在另外14个省各仅推出一名候选人；而PP将不参加三个省的竞选。据《The Rio Times》报道。

协议条款

Vox将不在拉斯帕尔马斯、圣克鲁斯-德特内里费、加的斯、瓦伦西亚、卡斯特利翁和巴利阿里群岛提名本党参议员候选人。作为交换，PP应在其名单中将由Vox提议的独立候选人列在第二或第三位。

在另外14个省，Vox将各仅提名一名候选人：塞维利亚、韦尔瓦、阿斯图里亚斯、巴达霍斯、阿拉瓦、纳瓦拉、卡塞雷斯、韦斯卡、萨拉戈萨、阿利坎特、格拉纳达、昆卡、蓬特韦德拉和哈恩。该媒体称，这项协议旨在避免右翼选民的选票分散。

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PP的让步与候选人名单

根据协议，PP将不在吉普斯夸、赫罗纳和塔拉戈纳提名候选人。PP总书记米格尔·特利亚多表示，该党从未在赫罗纳和塔拉戈纳赢得参议院席位，在吉普斯夸也长期没有在议会上院的代表。

此前，首相佩德罗·桑切斯所属的西班牙工人社会党、左翼联盟Frente Amplio以及地区左翼政党已登记一份共同的参议院候选人名单。此后，Vox领导人圣地亚哥·阿巴斯卡尔提议PP达成类似协议。

PP于2023年在参议院获得绝对多数。据《The Rio Times》报道，两党都希望维持该院的中右翼多数，并获得该院五分之三的席位——这是选举宪法法院成员和司法权总委员会成员所需的门槛。已提交的候选人名单将于10月28日公布，之后选举机构必须予以批准。

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