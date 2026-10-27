Тестовый дрон упал в Балтийское море возле Устки — Interia

В Польше возле Устки во время испытаний беспилотный летательный аппарат Alpha Wing из-за неисправности двигателя упал в Балтийское море. Инцидент произошел в субботу на территории полигона, где одна из гражданских компаний проводила тестовые полеты.

Падение в шести километрах от берега

Как сообщает Interia, аппарат упал в море в 9:35 примерно в шести километрах от береговой линии. Представитель главного коменданта Военной жандармерии Польши подполковник Дариуш Розкош заявил, что причиной стала неисправность двигателя.

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Обстоятельства утраты аппарата

Во вторник Военная жандармерия Польши сообщила, что выясняет обстоятельства утраты беспилотника. По ее данным, это был тестовый невооруженный аппарат без боевых характеристик.

Подполковник Розкош отметил, что из-за гидрометеорологических условий, в частности направления и силы ветра и морских течений, утраченный объект может перемещаться в направлении побережья.

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