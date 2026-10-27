Біля Устки тестовий дрон упав у Балтійське море — Interia
У Польщі поблизу Устки під час випробувань безпілотний літальний апарат Alpha Wing через несправність двигуна впав у Балтійське море. Інцидент стався в суботу на території полігону, де одна з цивільних компаній проводила тестові польоти.
Падіння за шість кілометрів від берега
Як повідомляє Interia, апарат упав у море о 9:35 приблизно за шість кілометрів від берегової лінії. Речник головного коменданта Військової жандармерії Польщі підполковник Даріуш Розкош заявив, що причиною стала несправність двигуна.
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Обставини втрати апарата
У вівторок Військова жандармерія Польщі повідомила, що з’ясовує обставини втрати безпілотника. За її даними, це був тестовий неозброєний апарат без бойових характеристик.
Підполковник Розкош зазначив, що через гідрометеорологічні умови, зокрема напрямок і силу вітру та морські течії, втрачений об’єкт може переміщуватися в напрямку узбережжя.