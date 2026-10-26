Sekretarz stanu USA Marco Rubio uda się w piątek do Atlanty w stanie Georgia, gdzie będzie gospodarzem dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20. Dyplomaci z wiodących gospodarek świata omówią wspólne wyzwania gospodarcze i bezpieczeństwa, informuje Anadolu Agency, powołując się na Departament Stanu USA.

Wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo

Departament Stanu oświadczył, że spotkanie jest częścią działań administracji prezydenta Donalda Trumpa mających na celu ponowne ukierunkowanie G20 na wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo gospodarcze i politykę, która ma przynosić rezultaty Amerykanom.

Rubio zwoła szefów resortów spraw zagranicznych, aby rozwijać praktyczną współpracę w kwestiach wpływających na światową gospodarkę. Departament określił Atlantę jako globalne centrum dyplomacji, łączności i handlu.

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Przygotowania do szczytu w Miami

USA zamierzają omówić kryzysy geopolityczne, które powodują niestabilność gospodarczą. Wśród poruszonych tematów są zagrożenia dla wolności żeglugi, bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, a także globalne łańcuchy dostaw.

Oczekuje się, że rozmowy pomogą również określić priorytety przed grudniowym szczytem przywódców G20 w Miami na Florydzie, gdzie szefowie rządów rozpatrzą szersze kwestie gospodarcze.

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