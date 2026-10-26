США проведуть в Атланті зустріч міністрів закордонних справ G20 — Anadolu Agency

Держсекретар США Марко Рубіо у п’ятницю вирушить до Атланти, штат Джорджія, де проведе дводенну зустріч міністрів закордонних справ країн G20. Дипломати провідних економік світу обговорять спільні економічні та безпекові виклики, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Державний департамент США.

Економічне зростання та безпека

У Держдепартаменті заявили, що зустріч є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованих на переорієнтацію G20 на економічне зростання, економічну безпеку та політику, яка має давати результати для американців.

Рубіо скличе очільників зовнішньополітичних відомств, щоб розвивати практичну співпрацю з питань, які впливають на світову економіку. У відомстві назвали Атланту глобальним центром дипломатії, зв’язку та торгівлі.

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Підготовка до саміту в Маямі

США мають намір обговорити геополітичні кризи, що спричиняють економічну нестабільність. Серед порушених тем — загрози свободі судноплавства, енергетична та продовольча безпека, а також глобальні ланцюги постачання.

Очікується, що переговори також допоможуть визначити пріоритети перед грудневим самітом лідерів G20 у Маямі, штат Флорида, де глави урядів розглядатимуть ширші економічні питання.

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