США проведут в Атланте встречу министров иностранных дел G20 — Anadolu Agency
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу отправится в Атланту, штат Джорджия, где проведет двухдневную встречу министров иностранных дел стран G20. Дипломаты ведущих экономик мира обсудят общие экономические вызовы и вызовы в сфере безопасности, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Государственный департамент США.
Экономический рост и безопасность
В Госдепартаменте заявили, что встреча является частью усилий администрации президента Дональда Трампа, направленных на переориентацию G20 на экономический рост, экономическую безопасность и политику, которая должна давать результаты для американцев.
Рубио созовет глав внешнеполитических ведомств, чтобы развивать практическое сотрудничество по вопросам, влияющим на мировую экономику. В ведомстве назвали Атланту глобальным центром дипломатии, связи и торговли.
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Подготовка к саммиту в Майами
США намерены обсудить геополитические кризисы, вызывающие экономическую нестабильность. Среди затронутых тем — угрозы свободе судоходства, энергетическая и продовольственная безопасность, а также глобальные цепочки поставок.
Ожидается, что переговоры также помогут определить приоритеты перед декабрьским саммитом лидеров G20 в Майами, штат Флорида, где главы правительств рассмотрят более широкие экономические вопросы.